Decoro urbano: borracce per i padroni di cani

CREMONA - (15 aprile 2019) - Domani dalle ore 17 alle 18.30, di fronte a Spazio Comune in piazza Stradivari, Linea Gestioni distribuirà gratuitamente delle piccole borracce realizzate ad hoc per i possessori di cani, per consentire loro - quando passeggiano in città - di sciacquare i muri o gli arredi urbani dove fanno pipì. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività aziendali messe in campo in collaborazione con l’Amministrazione Comunale finalizzate a promuovere e garantire il decoro urbano, con particolare riferimento alle deiezioni canine, un problema che purtroppo sempre più spesso interessa i marciapiedi, le strade e le aree verdi della città, trasformate in “percorsi a ostacoli” a causa di chi porta a passeggio il proprio cane e non raccoglie i suoi bisogni o sciacqua dove fa pipì. Di qui l’iniziativa che ha portato alla realizzazione di borracce specifiche che verranno gratuitamente distribuite ai possessori di cani.

“Attraverso queste iniziative vogliamo portare i cittadini a riflettere sull’esigenza di un maggior rispetto della città e del nostro ambiente e dare così il nostro contributo concreto per un miglioramento della qualità della vita e del decoro urbano di Cremona – sottolinea Primo Podestà, direttore Generale di Linea Gestioni– Comportamenti orientati alla logica della tutela del contesto urbano innescano un circolo virtuoso grazie al quale gli indicatori ambientali della città possono sensibilmente migliorare”.

