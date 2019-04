Carabiniere blocca un aspirante suicida

CREMONA (15 aprile 2019) - Un equipaggio del Norm, la notte scorsa, è intervenuto in zona Cimitero riuscendo a bloccare un aspirante suicida che aveva già scavalcato il parapetto del cavalcavia della ferrovia. La sua convivente, intuendone le intenzioni, ha allertato i militari che hanno così salvato la vita al 34enne. L'uomo è stato poi trasportato all'Ospedale Maggiore e ricoverato in Psichiatria. Il carabiniere che è intervenuto per fermarlo ha riportato la distorsione di un dito della mano quando ha afferrato alla caviglia il giovane mentre prendeva lo slancio per gettarsi nel vuoto.

