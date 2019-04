Cede droga in piazza Lodi, 16 enne nei guai

CREMONA (15 aprile 2019) - Città sotto il controllo dei carabinieri che durante il fine settimana hanno tenuto la guardia alta sulla circolazione stradale e sui luoghi di ritrovo dei giovani. Diversi i giovani denunciati o segnalati, ma non sono mancati anche gli adulti.

Per "detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio" è finito nei guai uno studente 16enne, nato e residente a Cremona. In piazza Lodi è stato sorpreso a detenere occultati negli slip 10 grammi di sostanza stupefacente del tipo “hashish” suddivisi in dosi. Sostanza stupefacente rinvenuta proprio perché i militari hanno notato che lo studente infilava spesso la mano negli slip per estrarre qualcosa. Dai primi accertamenti, tutt’ora in corso al fine di comprendere il giro di spaccio attuato dal giovane, pare che i suoi clienti fossero tutti studenti coetanei.

Un disoccupato pregiudicato, classe 1969, che ha tentato la fuga - in seguito a un controllo - all’interno di un condominio in viale Trento e Trieste è stato fermato e sottoposto a perquisizione: con sé aveva 4 grammi di eroina suddivisa in dosi, 1 grammo di cocaina e un flacone da 40 ml contenente “metadone”, occultati nella tasca del giubbotto.

Segnalato per "uso personale di sostanze stupefacenti", uno studente 18enne, nato a Crema e residente a Soresina. In via Gerolamo da Cremona, è stato trovato in possesso di uno spinello che custodiva all’interno del suo portafogli.

Anche uno studente 18enne, nato a Napoli classe 2001, residente a Cremona, è stato segnalato poiché, a seguito di controllo, in lungo Po Europa, è stato sorpreso a occultare negli slip 7 grammi di marijuana.

Segnalazione per un disoccupato 52enne, nato e residente a Cremona ed ivi residente, che in via Cimitero, alla vista dei carabinieri ha cercato di disfarsi, gettandolo in terra, di un involucro con 1 grammo di eroina.

Anche una cameriera 26enne, residente a Cremona, in piazza Lodi è stata trovata in possesso di 1 grammo di eroina occultato nel fermacapelli.

