Abbatte le sbarre e fugge, passaggio a livello in tilt

CASTELLEONE (14 aprile 2019) - Il solito veicolo pirata che abbatte la sbarra e scappa, e il passaggio a livello di via Solferino va in tilt. Disagi, code e ritardi oggi pomeriggio lungo la provinciale per Soresina. Per un’ora mezza, sotto la pioggia, gli agenti di polizia locale di Castelleone sono costretti a sostituire la barriera divelta e a posizionarsi davanti ai binari per consentire il transito in tutta sicurezza dei treni. Tutta colpa della manovra sconsiderata di un conducente, per ora, rimasto impunito. Chiunque abbia assistito alla scena, o sia in possesso di informazioni utili alle indagini, è pregato di rivolgersi al comando di via Garibaldi.

[GUARDA IL VIDEO]

