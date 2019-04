Vende alcol a minori, pesante sanzione al barista

CASTELLEONE (15 aprile 2019) - Il proprietario di un locale è stato sanzionato per aver somministrato alcol a due minorenni. E’ accaduto nei giorni scorsi in pieno centro città, in seguito a un blitz dei carabinieri di Castelleone. In tarda serata, mentre erano impegnati in una normale attività di controllo, i militari di via Sgazzini si sono imbattuti in due ragazzi visibilmente alticci e si sono fatti consegnare i documenti d’identità. Accertata la minore età di entrambi, hanno chiesto loro dove si fossero procurati da bere e, dopo un’iniziale resistenza, la coppia ha raccontato dove e quando aveva consumato bevande alcoliche. A quel punto gli uomini dell’Arma coordinati dal luogotenente Fioravante Vilei hanno ispezionato il bar indicato dai ragazzi, chiudendo la visita con una sanzione da 333 euro. Qualora i clienti avessero avuto meno di 16 anni, non si sarebbe più trattato di una violazione amministrativa ma di un illecito penale, e in quel caso le conseguenze per il titolare, e la sua attività, sarebbero state ancora più pesanti e restrittive.

