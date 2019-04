Controlli stradali, spuntano hashish e marijuana: cinque persone segnalate

Cinque persone segnalate per uso personale di sostanze stupefacenti. E' il bilancio degli ultimi controlli effettuati dai carabinieri lungo le strade del Cremonese.

Si tratta di un 27enne bresciano, residente a Corte de Cortesi, un 21enne di Cremona residente a Corte de Frati, una 31enne di Cremona residente a Grumello Cremonese, un 23enne nato in Guinea residente ad Acquanegra Cremonese e una 26enne nata a Crema residente a Grumello Cremonese.

Il primo, intercettato mentre proveniva da un canale di campagna verosimilmente dopo aver acquistato lo stupefacente da qualche spacciatore, aveva due grammi di hashish e due di marijuana nella tasca dei pantaloni. Per giustificare la sua presenza in zona e sperando di non essere controllato, quando ha visto i carabinieri ha fatto finta di raccogliere i fiori lungo i bordi dei campi. L'operaio 21enne è stato invece controllato a Olmeneta, in via Stazione.In tasca aveva nove grammi di hashish. Le altre tre persone erano invece a bordo di un'auto parcheggiata in via delle Corti a Sesto ed Uniti, in una zona defilata. I militari hanno trovato tre grammi di hashish.