Vende un tosaerba su internet, incassa 700 euro e sparisce: denunciata una 46enne

PIZZIGHETTONE (14 aprile 2019) - Ha messo in vendita con un annuncio su Facebook un trattore tosaerba e, dopo aver incassato 700 euro da un 50enne cremonese, non ha mai consegnato l'attrezzo da giardinaggio. Una 46enne di Crotone è stata denunciata per truffa. L'uomo ha versato la somma pattuita attraverso una ricarica su una carta postepay intestata alla donna. Ed è stato proprio grazie agli accertamenti condotti sui movimenti della carta che i carabinieri, anche considerando i precedenti della 46enne in episodi simili, sono riusciti a risalire alla truffatrice.