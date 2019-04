Ladra incastrata dalle telecamere

CREMONA (14 aprile 2019) - Dopo quasi cinque mesi di indagini e grazie all'analisi incrociata delle immagini ricavate dai sistemi di videosorveglianza privati e di alcuni esercizi commerciali, i carabinieri sono riusciti a identificare e denunciare una donna che nel dicembre del 2018 aveva messo a segno un furto in un'abitazione di via Divisione Acqui, zona Borgo Loreto.

La 46enne, nomade romena residente a Torino, era riuscita a intrufolarsi nell'appartamento dopo aver scassinato la porta di ingresso e a mettere le mani su alcuni gioielli in oro. I militari, inoltre, stanno conducendo ulteriori accertamenti per arrivare ache all'identificazione di una complice che la attendeva in auto.