Potter mania, lo spettacolo dei maghetti nel borgo

SONCINO (13 aprile 2019) - Uno spettacolo sorprendente per i turisti, un gradito ritorno per i residenti e soprattutto i commercianti: stamattina in rocca oltre cento aspiranti maghetti - sulle orme di Harry Potter- arrivati da tutta Italia con le loro famiglie si sono cimentati in lezioni di stregoneria insieme ai ragazzi della Scuola di Magia del borgo. Domani il clou e l’evento di chiusura. Il mese prossimo, a Torre Pallavicina, il secondo appuntamento.

