Formaggi & Sorrisi tra assaggi, eventi e spettacoli

CREMONA (13 aprile 2019) - Da oggi il Torrazzo ha un gemello in miniatura, intagliato in una forma di provolone dai giovani artisti dello stiletto Alessio Billeci e Emrah Petriti. La scultura fa bella mostra di sé sotto la pagoda dei giardini di piazza Roma. L’allestimento di Formaggi & Sorrisi, debuttante festival promosso dal Consorzio di Tutela del Provolone Valpadana e organizzato da SGP Events, sta attirando tra gli stand e il PalaCheese ‘apparecchiato’ in cortile Federico II un buon numero di visitatori. Tra un assaggio e l’altro, la città si anima di eventi. Tanti e per tutte le età: laboratori e degustazioni, appuntamenti scientifici e spettacoli di strada. Domani il gran finale.

