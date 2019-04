Veglia delle Palme, mille giovani al palazzetto con il vescovo

CREMONA (13 aprile 2019) - 'Scommetti il tuo sì' è il titolo scelto per la Veglia delle Palme, tradizionale appuntamento per la celebrazione della Giornata della Gioventù in diocesi. Un migliaio di giovani, oggi, hanno gremito gli spalti del palazzetto, e seguito le riflessioni del vescovo Antonio Napolioni e lo spettacolo dedicato a Maria messo in scena da due attori del TeatroDaccapo

«Nel cuore della Chiesa risplende Maria, il grande modello per una Chiesa giovane». Nella sua riflessione il vescovo richiama i passaggi del discorso che il Papa ha rivolto ai giovani di tutto il mondo a Panama. Mentre parla, sul parquet del palazzetto dello sport sono sparsi i cartoncini su cui i giovani hanno scritto parole e pensieri che la prima parte della Veglia ha suscitato in loro. Simbolicamente consegna a due giovani e al diacono Arrigo Duranti la esortazione 'Christus Vivit' con cui il Papa ha concluso il Sinodo dei giovani e lo porta nella vita di tutti giorni: «Come il sì di Maria che si prolunga nel tempo».

