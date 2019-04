Centrodestra, firmato il patto del tramezzino: 'Insieme per vincere'

CREMONA (13 aprile 2019) - Prima la stretta di mano, poi, immancabile, il tramezzino e infine la firma in calce al Contratto per Cremona. È questa la successione fotografica della mattinata di Carlo Malvezzi e Alessandro Zagni, i due protagonisti del ticket Forza Italia-Lega che, con Fratelli d’Italia, Udc, Partito Pensionati, Energie per l’Italia, hanno voluto suggellare ufficialmente con una conferenza stampa nel cortile del Museo del Violino la ritrovata unità in vista del voto.

La foto della sottoscrizione del patto con la lista dei punti considerati irrinunciabili dalla Lega è stata pubblicata da Zagni su Facebook con una battuta: «Ho controllato, la biro non era cancellabile». L’ultima scossettina di assestamento, forse, del lungo terremoto che il centrodestra cremonese considera ormai alle spalle. «Insieme per vincere» è la dichiarazione dei protagonisti.

