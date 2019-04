I sostenitori di Galimberti uniti sul programma

CREMONA (13 aprile 2019) - Candidati del progetto 'Cremona, si può!' tutti riuniti oggi al teatro Monteverdi per l’appuntamento finale di confronto sul programma elettorale alla presenza del candidato sindaco Gianluca Galimberti che cerca il bis. Un incontro fortemente voluto per terminare il percorso intrapreso con le sei liste della coalizione su quanto fatto nel presente mandato, quanto in fase di attuazione e quanto ancora da realizzare negli anni 2019-2024. Intanto, dopo la pubblicazione sul sito www.gianlucagalimberti.it delle azioni realizzate, oggi sono state pubblicate quelle da concludere. Domani, infine, verranno diffusi i progetti nuovi da concretizzare nei prossimi cinque anni. Il tutto attraverso un sistema a misura di elettore” che consente ai cittadini di consultare il programma elettorale in modo personalizzato, scegliendo quartieri, temi, destinatari che più interessano. La campagna del progetto 'Cremona, si può!' prosegue la prossima settimana con la presentazione di tutte le sei liste che sostengono Galimberti alle elezioni del 26 maggio. Le liste sono Partito Democratico, Fare Nuova la città, Sinistra per Cremona - Energia civile, Cremona Attiva, Cittadini per passione e Patto Civico per Cremona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO