Sikh in festa per il Vaisakhi

CREMONA (13 aprile) - Il corteo sikh è ormai una tradizione per la nostra città. E oggi, per la ricorrenza del Vaisakhi, gli indiani originari della regione del Punjab - una comunità molto numerosa e radicata nel nostro territorio - si sono radunati a Cremona e hanno sfilato per le strade cittadine. In totale c'erano tra le sette e le ottomila persone. La ricorrenza, molto sentita dai Sikh, prende il nome dal mese del Vaisakh, che inizia solitamente il 13 o il 14 aprile e segna l’inizio del raccolto oltre che il nuovo anno solare.

