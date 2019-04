Sbarre semiaperte, auto e tir sfidano la sorte e passano

CASALBUTTANO (14 aprile 2019) - Sbarre semiaperte, automobili e tir sfidano la sorte e passano per evitare le lunghe attese al passaggio a livello di via Bergamo. Il sindaco Gian Pietro Garoli ha più volte sottolineato agli enti competenti questa criticità mentre anche tra i cittadini, sempre più allibiti per le manovre azzardate di chi è al volante, sale la preoccupazione. L’ultimo caso si è verificato alle 10 di ieri quando un camion ha sfiorato di pochissimi centimetri l’impatto con le sbarre: pochi centimetri ancora e la circolazione stradale e ferroviaria sarebbe andata in tilt. Fortunatamente sembra che il tir sia riuscito ad attraversare il passaggio a livello per tempo e che le sbarre si siano abbassate regolarmente subito dopo. L’episodio però non è passato inosservato con i residenti che, oltre a lamentare attese che vanno dai 15 ai 20 minuti, temono ora che comportamenti azzardati come questo possano portare al verificarsi di incidenti.

