Lezioni filo-jihadiste a giovani, espulso kosovaro

CREMONA (13 aprile 2019) - In Italia con un permesso per protezione umanitaria, residente a Cremona da almeno dieci anni, è stato espulso oggi Naser Baftija, kosovaro 39enne, «per motivi di sicurezza dello Stato». Lo fa sapere il Viminale.

Matteo Salvini ha postato su Facebook una fotografia che lo ritrae mentre firma il provvedimento di espulsione. "Espulso un kosovaro islamico radicalizzato 39enne residente a Cremona che, come ringraziamento per la protezione ottenuta dall’Italia, dava lezioni su come meglio ammazzare i cristiani. Ci porti la guerra in Italia? A casa!".

Esponente di spicco delle comunità islamiche kosovare di Mantova e Cremona, l’uomo era finito nel mirino degli inquirenti per aver esternato idee radicali durante le lezioni coraniche impartite a giovani musulmani. Alla fine febbraio la Digos di Cremona - che ha operato con i Ros di Brescia - l'aveva condotto in un centro di Caltanisetta perché gli era stato revocato lo stato di rifugiato e quindi anche il permesso di soggiorno.

Gli approfondimenti svolti hanno fatto emergere la sua vicinanza ideologica con noti predicatori di origine balcanica di orientamento filo-jihadista. La presenza nel suo circuito relazionale di soggetti contigui all’estremismo islamico, nonché il suo attivismo on-line nel diffondere contenuti radicali sono stati, tra l’altro, gli indici di pericolosità che hanno condotto all’allontanamento dal territorio nazionale. In particolare, era sotto il controllo degli investigatori per via dei suoi rapporti con Resim Kastrati, kosovaro espulso anni fa e residente a Pozzaglio.

Lo straniero, al quale è stato revocato lo status di protezione, è stato rimpatriato dalla frontiera aerea di Roma-Fiumicino. È il 24esimo espulso dall’inizio dell’anno. In totale sono 387 le espulsioni eseguite dal 2015 ad oggi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO