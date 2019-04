Nell'ex centrale nucleare 880 visitatori

CAORSO (13 aprile 2019) - Fra oggi e domani saranno 880 i visitatori, molti cremonesi, che potranno entrare nell’ex centrale nucleare di Zerbio per vedere personalmente a che punto è la dismissione. Intanto stamattina, in occasione dell’Open Gate, nella sala controllo del reattore il presidente di Sogin Marco Ricotti e la direttrice dell’impianto Sabrina Romani hanno fatto il punto della situazione su costi, ritardi e operazioni imminenti. Una su tutte: l’individuazione di un sito per un deposito nazionale di scorie radioattive (a breve la mappa revisionata verrà consegnata a Isin e quindi al governo) alla quale molto probabilmente seguirà la creazione di un deposito geologico europeo per le scorie ad alta attività. In corso anche i test sulla bruciatura delle resine: sono attesi a breve i risultati ed entro l’anno inizierà il trasferimento in Slovacchia degli oltre 6.500 fusti attualmente stoccati a Caorso.

