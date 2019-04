Ruba due pc al Mediaworld, denunciato

GADESCO (13 aprile 2019) - Ruba due pc al Mediaworld di Gadesco, ma le immagini dei sistemi di sorveglianza lo tradiscono. Al termine degli accertamenti, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà per il reato di "furto aggravato", P.Z., nato in Georgia classe 1990, residente a Prato, pregiudicato.

Il giovane, grazie alle indagine messe in alto supportate dalle immagini fornite dai sistemi di sorveglianza, è stato identificato quale autore del furto denunciato ieri dal direttore del Mediaword di Gadesco. Il 29enne si era impossessato di due computer portatili marca “Asus” del valore di 1.400 euro. I carabinieri hanno identificato il malvivente comparando le immagini con quelle relative a un furto analogo avvenuto nei giorni precedenti in un altro punto vendita Mediaworld presente in un'altra provincia dove era stato sorpreso in flagranza di reato.

