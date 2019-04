Presa la gang dei ladri di bici, tutti minorenni

CREMONA (13 aprile 2019) - Cinque minori di cui 4 di Mantova ed uno di Cremona, sono stati sorpresi a rubare in piena notte le biciclette parcheggiate nelle rastrelliere del piazzale della stazione ferroviaria.

Si tratta di: uno studente 16enne di Mantova domiciliato a Cremona; un altro studente 16enne residente a Mantova; uno studente 17enne di Cremona; uno studente 16enne nato in Tunisia e residente a Mantova; uno studente 16enne nato in Marocco e residente a Mantova;

Nei pressi della stazione ferroviaria - nella notte tra il 31 marzo e il 1 aprile - sono stati ripresi dalla telecamere di sorveglianza, armeggiare e tentare di forzare i lucchetti delle rastrelliere destinate al parcheggio delle biciclette e successivamente asportarne due, per poi allontanarsi. Bloccati dai militari, nel frattempo intervenuti sul posto, i ragazzi sono stati trovati ancora a bordo delle biciclette rubate, recuperate e restituite ai legittimi proprietari. La gang ha tentato di fuggire: due erano nascosti sotto alcune auto parcheggiate in via Trento e Trieste e altri 3 erano nel portone di un palazzo.

Ai 5 giovani sono state mosse le accuse di "furto aggravato in concorso, continuato" per cui sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia. In due casi quando i militari hanno contattato i genitori per riaffidargli i figli, si sono sentiti rispondere che “potevano tenerseli” e la madre di un terzo giovane fermato, contattata nelle prime ore della mattina, invece rispondeva che era troppo presto che e sarebbe passata alla “Caserma S. Lucia”, solamente dopo qualche ulteriore ora di sonno.

