Coalizione di centrodestra, accordo raggiunto

CREMONA (12 aprile 2019) - "Con l’assenso di Forza Italia, che ha accettato tutte le condizioni proposte dalla Lega e condivise anche da Fratelli d’Italia, è stato chiuso l’accordo quadro per la coalizione di centrodestra. Sono state così delineate le priorità della futura azione di governo della città, fatta di interventi concreti: rilancio del centro storico, più lavoro, più turismo, sostegno al commercio e alle piccole imprese, sicurezza, ordine, decoro, rispetto delle regole, attenzione alle periferie e tutela dei veri bisognosi. Con la loro firma, anche gli azzurri si sono mostrati pronti, finalmente, a dare vita insieme a Lega e Fratelli d’Italia ad un progetto nuovo per il centro destra cittadino. L’attuale amministrazione ha portato la città verso il declino, la prossima amministrazione di centrodestra a trazione leghista sarà in grado di guidare il cambiamento ed il rilancio di Cremona.

Lo dichiarano il commissario provinciale della Lega Fabio Grassani e il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Stefano Foggetti."