Senza assicurazione da 4 anni, automobilista sanzionato

CORTE DE’ CORTESI (13 aprile 2019) - Circola senza assicurazione per quattro anni e mezzo e con un veicolo che dal 2016 non ha la revisione: operaio 50enne del territorio viene fermato e sanzionato dai vigili. Per l’automobilista è scattata una multa da 600euro, a cui si sono aggiunti i 120 euro della revisione, il momentaneo sequestro del veicolo e la successiva riattivazione dell'assicurazione per almeno sei mesi. All’uomo, di nazionalità italiana, non sono stati tolti punti dalla patente. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi, di primo pomeriggio, lungo via Matteotti. Il tutto è emerso durante uno dei soliti controlli sulla sicurezza portati avanti dagli agenti di polizia locale dell’Unione Casalbuttano-Corte de’ Cortesi con Cignone.

