Il vescovo tra i malati. Quante emozioni in ospedale

CREMONA (12 aprile 2019) - Una mattinata destinata a rimanere nella memoria di molti, quella di oggi, grazie alla visita fatta all’ospedale Maggiore dal vescovo di Cremona, monsignor Antonio Napolioni. Una visita informale, con lo scopo di incontrare i malati e gli operatori sanitari, per porgere loro parole di conforto e un augurio pasquale. L’obiettivo è stato colto in pieno. Non sono mancati momenti di riflessione e di preghiera, ma anche istanti di emozione e di empatia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO