Formaggi & Sorrisi, partito il festival del gusto

CREMONA (12 aprile 2019) - C’è una mucca da mungere per i più piccoli, c’è il racconto della Super pizza Tippì, c’è la mascotte Provolì, presa d’assalto da una scolaresca di Biella con tanto di taccuini per gli autografi e dai bimbi della scuola primaria del Boschetto, ma soprattutto ci sono i formaggi che inducono al sorriso e diffondono nell’aria un intenso profumo… per chi ama il formaggio ovviamente. E' partita la prima edizione di ‘Formaggi & Sorrisi’, il ‘Cheese & Friends Festival’ che terrà banco nel centro storico – da corso Garibaldi fino a piazza Roma e piazza del Comune e Stradivari fino a domenica. L’iniziativa firmata SGP Eventi di Stefano Pelliciardi che ha fatto dell’abbinata cibo/festa un format. Promosso dal Consorzio Provolone Valpadana e sostenuto da Auricchio/Colombo, Fattorie Cremona, Latteria Soresina e Cremona Po, insieme a Cà de’ Stefani, ‘Formaggi e Sorrisi’ propone un viaggio nell’Italia dei formaggi che conta oltre duemila tipicità, superando di gran lunga la Francia, diretto competitor del settore. Per capire questa varietà basta osservare forme e profumi diversi fra gli stand e si comprende con la vista e l’olfatto come la creatività si sia fatta formaggio.

