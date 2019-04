Sos: cerchi casa, trovi la truffa

CREMONA (13 aprile 2019) - Cerchi casa e trovi la truffato. Crescono in maniera quasi esponenziale (si parla di una dozzina di casi al mese) le segnalazioni di raggiri (tentati o riusciti) ai danni di persone in cerca di una casa, in affitto o da acquistare. A commetterli sono sia presunti proprietari di immobili che lasciano annunci su internet e talvolta sono pronti a svanire nel nulla dopo aver ricevuto le caparre, sia truffatori veri e attrezzati, che carpiscono dati sul web proponendo ‘affari’ a ignari clienti. Capito il tipo di ricerca, propongono foto allettanti di immobili disponibili a prezzi decisamente a buon mercato. Poi chiedono la caparra. Subito. Per «fermare» l’affare. Quella caparra è, appunto, l’obiettivo dei truffatori.

C’è poi il caso, a parte, degli agenti abusivi. Anche per prevenire tutti questi fenomeni presto a Cremona di qui a breve sarà aperto uno sportello ad hoc, presso la Camera di commercio. E’ stato il presidente di Fimaa Cremona (Federazione italiana mediatori agenti d’affari) Gian Battista Guarischi, a spiegare l’intenzione di avviarlo a tutela dei cittadini. Si è già tenuto un primo incontro propedeutico con la segreteria generale della Camera di commercio e a promuovere l’iniziativa sono, oltre a Fimaa, Anama e Fiaip, le tre associazioni rappresentative degli agenti immobiliari.

