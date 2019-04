Il cuore solidale delle Fornelle

CREMONA (13 aprile 2019) - Sono quattro anche quest’anno le realtà del volontariato che hanno ricevuto l'assegno devoluto dal ‘Club delle Fornelle’, il sodalizio presieduto da Franca Mola che attraverso la cultura del cibo e la convivialità si adopera in iniziative di valore sociale. I contributi, consegnati mercoledì scorso presso la sede della Fondazione Città di Cremona, per un valore complessivo di 1.200 euro sono andati alla cooperativa Agropolis, all'associazione Aida, all'associazione Lazzaro Chiappari e ai Frati Cappuccini di via Brescia.

