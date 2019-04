Aggrediscono e picchiano portalettere, denunciati due operai egiziani

SORESINA - Lo hanno visto mentre stava scattava foto ed è scattato il pestaggio. Due operai di nazionalità egiziana, rispettivamente di 39 e 46 anni, sono stati denunciati dai carabinieri per i reati di lesioni aggravate in concorso, danneggiamento e violenza privata in concorso, resistenza ad incaricato di pubblico servizio e interruzione di pubblico servizio, in quanto responsabili di un’aggressione nei confronti di un portalettere 36enne, dipendente delle Poste Italiane, ritenuto responsabile dagli aggresori di aver ripreso le loro mogli mentre transitavano per strada indossando abiti musulmani. Il postino veniva fatto cadere dal suo ciclomotore con cui cercava di allontanarsi e poter proseguire il servizio. Dopo essersi divincolato, il 36enne raggiungeva il pronto soccorso per le cure delle contusioni subite e quindi denunciava il fatto ai militari che, dopo accurati accertamenti, sono riusciti a dare un’identità ai due aggressori e a delineare l’accaduto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO