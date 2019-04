Libera, vince la lista di Crotti

CREMONA (11 aprile 2019) - Si è concluso intorno alle 23.40 lo scrutinio del voto per il consiglio generale della Libera Associazione Agricoltori Cremonesi. Ha vinto la lista che fa capo a Riccardo Crotti: 20 consiglieri contro i 15 della lista di Cesare Baldrighi. Il parlamentino della Libera è composto da 37 consiglieri. Gli altri due sono, di diritto, il presidente dell’Anpa (Pensionati) Cesare Pasquali, e quello dell’Anga (Giovani) Roberto Bellini. Il primo non ha comunicato le sue intenzioni di voto sul nome del presidente, Bellini è stato eletto anche nella lista di Crotti. L'affluenza si è attestata al 49 per cento (i soci sono 1.800). Una volta ultimata la sua composizione, il consiglio generale verrà convocato per l’elezione del nuovo presidente, chiamato a succedere a Renzo Nolli che non si è ricandidato. Le operazioni di voto e spoglio si sono svolte rapidamente e senza intoppi, grazie all'efficienza dello staff guidato dal direttore Paolo Zoni.

Ecco gli eletti