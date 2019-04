Il calcio senza un braccio, la forza di Luca

MONTICELLI (12 aprile 2019) - Il sogno, il dramma, la risalita e il cambiamento. Luca Guzzoni è un esempio di coraggio, carattere e umanità. Il calcio è il filo conduttore della sua vita, quella passione che non ha mai perso. Nemmeno dopo l’amputazione del braccio destro da sopra il gomito a soli 11 anni, proprio quando stava passando alla Cremonese. Poi la risalita e soli otto mesi dopo di nuovo in campo. Addio speranze di carriera, ma tanti anni nelle categorie minori e infine negli amatori dove un brutto infortunio (frattura multipla alla gamba) lo ha tolto definitivamente di scena da poco. Tante operazioni fino all’ultima di qualche mese fa. Ma Luca (titolare del bar Hemingway a Cremona) non molla e a 33 anni vorrebbe tornare sui campi ma come allenatore. Lui è nato a Castelvetro, abita a Fogarole ed è tifoso della Cremonese e del Milan.

