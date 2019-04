Tagliati gli alberi, scoppia la guerra del verde

PIEVE D’OLMI (12 aprile 2019) - Taglio degli olmi di piazza 25 Aprile, scoppia la polemica tra comitato ambientalista Salviamo il Salvabile e maggioranza dopo la rimozione delle cinque piante che costeggiavano la chiesa.

«Gli olmi sono stati tagliati per lasciare spazio alla ciclabile - attacca Oreste Guerreschi, 67enne referente del comitato e candidato sindaco della lista Pieve Bene Comune - ma tra i due filari la pista sarebbe passata senza problemi. È stato fatto un intervento radicale quando si poteva fare manutenzione e sfoltire le fronde. Le piante andavano tenute e se dovessi vincere le elezioni l’intenzione è quella di ripristinare il verde pubblico».

«Gli alberi non sono stati rimossi perché in mezzo dovrà passare la ciclabile – replica il sindaco Attilio Zabert – ma perché erano pericolosi. Come confermato dalla perizia di un agronomo e dalla Sopraintendenza, ente che ci ha dato l’autorizzazione a tagliare. Bisogna per prima cosa tutelare la sicurezza dei cittadini. E gli olmi verranno ripiantumati».

«Quegli alberi erano in condizioni critiche» ha spiegato Gabriele Panena, l'agronomo che il 30 settembre 2018 ha concluso e certificato la perizia sul patrimonio arboreo del Comune di Pieve D’Olmi.

