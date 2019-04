Castelvetro, centro a nuovo. Lo progetteranno i cittadini

CASTELVETRO PIACENTINO (12 aprile 2019) - Il centro storico sarà riqualificato e, a decidere come, saranno i cittadini. É stato avviato ieri un innovativo percorso di progettazione partecipata, intitolato Via Roma al centro, che prevede una vera e propria rivoluzione dell’area. I fondi necessari per gli interventi ci sono già: sono stati stanziati un milione e 200mila euro, di cui 838mila concessi dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito di un bando pubblico che ha visto Castelvetro trionfare. "Per capire come intervenire abbiamo deciso di ascoltare i punti di vista di chi questi luoghi li vive e li anima – ha spiegato il sindaco Luca Quintavalla – coinvolgendo quindi cittadini, associazioni, imprese e realtà presenti sul territorio".

