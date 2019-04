Protocollo per il turismo veterinario

CREMONA (11 aprile 2019) - Siglato questa mattina il Protocollo d’intesa per il turismo veterinario a Cremona. Partner dell’accordo: l’Amministrazione comunale, la Camera di Commercio di Cremona e la Società Culturale Italiana Veterinari per Animali da Compagnia (SCIVAC). Obiettivo: la valorizzazione turistica e culturale del territorio. Le firme nella sede SCIVAC di Palazzo Trecchi. Sinergia fra gli eventi scientifici e le iniziative culturali ed enogastromiche del territorio.

Nella Sala Oro di Palazzo Trecchi, il sindaco di Cremona Gianluca Galimberti, il presidente della Camera di Commercio Gian Domenico Auricchio e il direttore SCIVAC Antonio Manfredi hanno firmato il Protocollo d’intesa per la realizzazione del turismo veterinario a Cremona. L’obiettivo è di rafforzare il turismo collegato alle attività scientifiche veterinarie che si svolgono a Palazzo Trecchi, creando ricadute economiche positive per la filiera turistico ricettiva del territorio e, in genere, per tutto il tessuto economico locale. Un impegno, sostenuto in primis dal sindaco Gianluca Galimberti, che fin dall’atto della firma, ha prospettato una concreta attuazione del Protocollo, sinergicamente calata nel territorio cremonese. Comune, Camera di Commercio e SCIVAC si sono impegnati a concordare un programma di iniziative congressuali che si armonizzino al calendario degli eventi culturali ed enogastronomici che il territorio offre e a programmare eventi locali che possano favorire la partecipazione alle iniziative congressuali.

La durata del Protocollo è di tre anni prevede che tutti i sottoscrittori approvino annualmente un piano operativo che individui le azioni che saranno realizzate e le risorse economiche a carico di ciascun Ente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO