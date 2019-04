Concluso il Salone dello Studente in Tour 2019: mille studenti coinvolti

CREMONA (11 aprile 2019) - Si è conclusa in mattinata all’Istituto “A. Stradivari” di Cremona l’edizione 2019 del Salone dello Studente in Tour, la manifestazione itinerante organizzata dall’Informagiovani e dedicata all’orientamento universitario e professionale. Coinvolti nell’iniziativa circa mille studenti delle classi quinte che, tra febbraio e aprile, hanno preso parte alle quattro tappe del tour tenutesi all’Istituto “J. Torriani”, al Liceo “S. Anguissola”, all’Istituto “A. Stradivari” di Cremona e all’Istituto “L. Pacioli” di Crema. Sempre nell’ambito del Salone in Tour si è svolta la giornata di simulazione dei test di ammissione all’Università alla quale hanno partecipato gli alunni delle classi finali del Liceo “G. Aselli”, dell’Istituto di Istruzione Superiore “J. Torriani”, dell’I.I.S. “A. Stradivari”, del Liceo “S. Anguissola” e dell’I.I.S. “L. Einaudi”. In questo caso sono state coinvolte 32 realtà universitarie, della formazione e del mondo del lavoro.

Nel corso delle quattro tappe del tour, rappresentanti di università ed accademie hanno illustrato agli studenti la propria offerta formativa, le caratteristiche dei corsi di laurea proposti, i piani di studio, i servizi offerti, i possibili sbocchi professionali fornendo chiarimenti. In occasione della giornata dedicata alla simulazione dei test di ammissione all’università, i ragazzi, suddivisi in due sessioni e guidati da Mauro Colla di AlphaTest, hanno ricevuto utili informazioni sull’accesso alle facoltà universitarie e, dopo un primo momento orientativo nel corso del quale sono state loro illustrate anche le differenti tipologie di test di ammissione alle università italiane, hanno potuto mettersi alla prova partecipando ad una vera e propria simulazione per comprendere argomenti e modalità di svolgimento delle prove.

La formula del Salone in Tour è stata apprezzata dai docenti referenti per l’orientamento degli istituti scolastici coinvolti, in quanto ritenuta in grado di offrire agli studenti una panoramica completa dell’offerta formativa di loro interesse con tempistiche contenute che ben si sposano con la gestione delle normali attività scolastiche. Soddisfatti anche i referenti delle diverse università e delle realtà del mondo del lavoro che hanno evidenziato come il Salone dello Studente in Tour rappresenti per loro un’ulteriore opportunità di presentarsi, farsi conoscere e di relazionarsi con i giovani.

Concluso il tour gli esperti in orientamento dell’Informagiovani sono a disposizione, su appuntamento, per supportare i ragazzi nella scelta del corso di studi più adatto o nell’individuazione di un proprio progetto professionale. All'Informagiovani di Cremona è inoltre possibile trovare informazioni e materiale utile per la preparazione delle prove di ammissione all’Università oltre ad alcuni esempi di test.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO