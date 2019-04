Perde il controllo dell'auto e finisce nel fosso, illesa

CREMONA (11 aprile 2019) - Stava percorrendo la via Postumia, attorno alle 9, quando poco prima dell'intersezione con via Palosca ha perso il controllo della vettura ed è finita nel fosso alla sua destra, dopo aver abbattuto un segnale verticale. Per fortuna la conducente è rimasta illesa mentre il veicolo ha riportato danni ingenti. Rilievi per ricostruire le cause della fuoriuscita a cura della Polizia locale, i cui agenti hanno provveduto anche alla gestione del traffico, rallentato durante le operazioni di recupero del veicolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO