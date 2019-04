Spilla da 20mila euro ritrovata fra i banchi della Fiera di Parma

CREMONA - Il 9 ottobre 2016, attorno alle 19.30, i gioiellieri Corrado Rastelli e la mamma, di ritorno da una fiera di settore, furono vittime in corso Garibaldi di un agguato da parte di due banditi armati, i quali fuggirono con una borsa piena di preziosi. Dopo quasi tre anni da quella rapina, Rastelli si è recato in visita alla rassegna 'Mercante in fiera', in corso alle Fiere di Parma, e sul banco di uno stend ha riconosciuto una spilla - un pezzo unico risalente agli anni ’20 del secolo scorso, in platino e diamanti e a doppia clip (valore circa 20mila euro) - che faceva parte del lotto di gioielli rapinati nel 2016. Il gioielliere si è rivolto ai carabinieri di Cremona che hanno immediatamente richiesto l’intervento dei colleghi di San Pancrazio Parmense, che al termine degli accertamenti hanno denunciato per ricettazione il titolare dello stand, un 63enne originario di Bologna.

