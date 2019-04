Settimana Santa, le celebrazioni presiedute dal vescovo Napolioni

CREMONA (11 aprile 2019) - Con la Domenica delle Palme si aprono ufficialmente i riti della Settimana Santa. Le principali celebrazioni presiedute dal vescovo Antonio Napolioni in Cattedrale saranno proposte in diretta streaming sul portale diocesano www.diocesidicremona.it, sulla pagina Facebook DiocesiCremona e il canale YouTube, oltre che via radio su RCN–InBlu (100.3 fm per Cremona). La Veglia pasquale e la Messa di Pasqua si potranno seguire anche in tv, su Cremona1 (canale 211 del digitale terrestre). Il servizio liturgico di tutte le liturgie della Settimana Santa sarà garantito dagli studenti di Teologia del Seminario Vescovile di Cremona, con la direzione del cerimoniere vescovile don Flavio Meani L’animazione con il canto a cura del Coro della Cattedrale diretto da don Graziano Ghisolfi. All’organo il maestro Fausto Caporali.

Di seguito il programma completo.

Domenica delle Palme (14 aprile)

Ore 17.45 S. Messa delle Palme. La liturgia avrà inizio alle ore 17.45 nella chiesa di S. Girolamo (sussidiaria della Cattedrale, situata in via Sicardo). Dopo la benedizione dei rami di palma e olivo i sacerdoti e i fedeli si recheranno in processione in Cattedrale dove il Vescovo presiederà la Messa.

Giovedì Santo (18 aprile)

Ore 9.30 S. Messa del Crisma. L’Eucaristia, concelebrata da tutti i presbiteri della diocesi, che rinnoveranno le promesse sacerdotali, inizierà alle 9.30 con la processione dal Palazzo Vescovile. Nell’omelia mons. Napolioni ricorderà gli anniversari di ordinazione: quest’anno festeggiano il 70° don Albino Aglio; il 65° mons. Mario Barbieri, don Giancarlo Bosio, don Vito Magri, mons. Roberto Ziglioli; il 60° don Goffredo Crema; 50°: don Mario Binotto, don Cristino Cazzulani, don Emilio Doldi, don Antonio Moro, don Edoardo Nisoli, don Eugenio Pagliari, don Pierluigi Pizzamiglio, don Silvio Soldo; il 25° don Bruno Bignami, don Maurizio Ghilardi, don Roberto Pasetti, don Angelo Ruffini. Non mancherà una preghiera di suffragio per i sacerdoti scomparsi durante i dodici mesi precedenti: don Enrico Prandini, don Giuseppe Begnamini, don Vincenzo Cavalleri, don Stefano Moruzzi, don Adriano Bolzoni, don Silvio Spoldi, don Luciano Manenti.

Durante la Messa saranno benedetti gli oli santi che, al termine, il Vescovo consegnerà ai Vicari zonali perché siano distribuiti in tutte le parrocchie. Accanto a mons. Napolioni vi sarà il vescovo emerito Dante Lafranconi, il vicario generale don Massimo Calvi, il vicario per il Clero e la Pastorale don Gianpaolo Maccagni, il delegato per la Vita consacrata don Giulio Brambilla, i canonici del Capitolo, i vicari delle cinque zone pastorali, i responsabili delle quattro aree pastorali e i sacerdoti che festeggiano un particolare anniversario di ordinazione. Al termine della celebrazione il Vescovo incontrerà i ragazzi della Cresima presenti.

Tutti i sacerdoti sono quindi attesi in Seminario per condividere il pranzo in fraternità.

Ore 18 S. Messa “in Coena Domini”. Alle ore 18 in Cattedrale il vescovo Napolioni celebrerà la Messa “in Coena Domini” con il suggestivo rito della lavanda dei piedi a un gruppo di ragazzi della Terza Comunità Neocatacumenale di Cremona.

Venerdì Santo (19 aprile)

Ore 8.45 Liturgia delle Ore. La giornata si apre in Cattedrale alle 8.45 con la Liturgia delle Ore (Ufficio delle letture e Lodi mattutine) presieduta dal Vescovo insieme al Capitolo della Cattedrale.

Ore 18 Azione liturgica della Passione e Morte del Signore. Alle ore 18 in Cattedrale mons. Napolioni presiede l’azione liturgica della Passione e Morte del Signore caratterizzata dalla lettura dialogata della passione secondo l’evangelista Giovanni e dall’adorazione della Croce.

Ore 21 Processione della Sacra Spina. Alle ore 21 la processione cittadina con la reliquia della Sacra Spina. La processione, alla presenza delle autorità della città, si snoderà da piazza del Comune in largo Boccaccino, via Mercatello, corso Mazzini, piazza Roma (lato sud), corso Cavour, via Verdi, piazza Stradivari, via Baldesio e di nuovo piazza del Comune. La conclusione della processione, come sempre, di nuovo in Cattedrale, dove il Vescovo terrà l’omelia e impartirà la benedizione con la preziosa reliquia. Le offerte raccolte durante l’intera giornata saranno devolute ai bisogni della Chiesa in Terra Santa. Nel giorno di Venerdì Santo i cristiani osservano il digiuno.

Sabato Santo (20 aprile)

Ore 8.45 Liturgia delle Ore. Anche la giornata del Sabato Santo si apre in Cattedrale alle 8.45 con la Liturgia delle Ore (Ufficio delle letture e Lodi mattutine) presieduta dal Vescovo insieme al Capitolo della Cattedrale.

Ore 21.30 Veglia di Pasqua. Alle ore 21.30 mons. Napolioni presiede la solenne Veglia pasquale, con inizio nel cortile del palazzo Vescovile con la liturgia della luce (alle 21.25). Quindi proseguirà in Cattedrale. Dopo l’omelia, il Vescovo amministrerà i Sacramenti dell’Iniziazione cristiana ad alcuni catecumenti adulti.

Domenica di Pasqua (21 aprile)

Ore 9 S. Messa in Carcere. Nella mattina di Pasqua il vescovo Antonio Napolioni presiede la Messa per i detenuti e gli operatori di polizia penitenziaria della Casa circondariale di Cremona.

Ore 11 S. Messa di Pasqua. Alle ore 11 in Cattedrale il Vescovo presiede il solenne Pontificale al termine del quale impartirà la benedizione apostolica con annessa indulgenza plenaria.

Ore 17 Vespri di Pasqua. Alle ore 17 il Vescovo presiede i Secondi Vespri di Pasqua a conclusione del Triduo Pasquale, con il Capitolo della Cattedrale.