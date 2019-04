Luna park, il silenzio dalle ore 23

CREMONA (11 aprile 2019) - Passate in commissione senza i voti dell’opposizione, che in quell’occasione si è astenuta, le modifiche apportate al regolamento comunale sui circhi e i Luna park sono state approvate ieri in consiglio comunale all’unanimità. Così come bipartisan, nel dibattito, è stata la distanza rimarcata dai consiglieri rispetto ai 200 residenti del quartiere Po che con una petizione hanno chiesto lo spostamento altrove della Fiera di San Pietro. «Questa modifica del regolamento — ha spiegato l’assessore Barbara Manfredini — casualmente cade in un momento particolare. Con queste norme suggelliamo una presenza ben strutturata e che è una tradizione dei cremonesi ormai da 60 anni con le giostre, le bancarelle e i fuochi d’artificio. Ascolteremo i residenti e prenderemo nota delle loro esigenze per migliorare la convivenza. Ma l’attenzione al rumore e alla sicurezza è alta. Alle 23, infatti, si spegne la musica e gli altoparlanti possono trasmettere solo gli annunci a voce. In questi anni abbiamo effettuato numerosi controlli con la polizia locale, chiesti proprio dai gestori delle giostre, che su questo tema sono molto collaborativi. Il nuovo regolamento specifica e migliora il tema dei limiti acustici e degli orari di apertura».

