Via Brescia, terminato il cantiere: sostituiti trenta metri di fognatura

CREMONA (10 aprile 2019) - Si sono conclusi oggi i lavori alla rete fognaria di via Brescia che hanno interessato un ampio tratto della rete in prossimità e in corrispondenza del sottopasso ferroviario. L’intervento, cominciato alla fine di febbraio, ha consentito il rifacimento di oltre 30 metri di fognatura in un punto di particolare difficoltà per la presenza di altre reti di sottoservizi realizzati nel corso degli anni. Nonostante le oggettive difficoltà tecniche, tutti i lavori sono stati eseguiti senza provocare disagi alla cittadinanza. Onde evitare disservizi e nell’ottica della ottimizzazione delle risorse, si è proceduto contestualmente anche a un importante lavoro di pulizia delle reti, per un tratto di quasi 200 metri, che ha interessato anche il sistema di raccolta delle acque piovane del sottopasso. Si tratta infatti di un’operazione di manutenzione necessaria per prevenire i fenomeni di allagamento, dovuti a episodi di intensa piovosità. Dal punto di vista della viabilità, a seguito dell’asfaltatura della strada, la circolazione è tornata alla normalità. Una volta che il manto stradale si sarà definitivamente assestato, si procederà ai lavori di riasfaltatura definitiva.

