Ghisleri, licenziati sette furbetti

CREMONA - Sette dei nove ‘furbetti’ del cartellino sono stati licenziati. Questo è il provvedimento preso dall’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, in seno all’Ufficio scolastico territoriale e chiamato ad intervenire, secondo la norma, nei casi più gravi. Si conclude così — salvo possibili e probabili ricorsi — la vicenda dei furbetti del cartellino dell’istituto Ghisleri, fatta emergere dall’intervento della guardia di finanza. Nei corridoi della scuola di via Palestro e negli uffici nessuno ha voglia di parlare, bocche più che cucite e un po’ di imbarazzo. Negli uffici di segreteria il silenzio è assoluto, i sostituti sono al lavoro, nominati dal dirigente scolastico perché l’amministrazione della scuola non può fermarsi, soprattutto nel delicato momento dell’avvio verso la chiusura dell’anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO