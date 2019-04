Lupi, cosa fare in caso di incontro ravvicinato

CASTELVETRO PIACENTINO (10 aprile 2019) - Cosa fare se si incontra un lupo? E soprattutto, cosa fare per capire se si tratta realmente di un lupo? A queste e ad altre domande ha risposto martedì sera, in biblioteca a Castelvetro Piacentino, l’esperta Manuela Pagani che oltre ad essere laureata in scienze ambientali è specializzata in zooantropologia e in etologia. Studia la fauna selvatica e la conservazione della natura e infatti è partita proprio dagli equilibri naturali per spiegare il ritorno dei lupi in pianura padana. «Che non deve far paura». É partita da un anno specifico, il 2006, quando è stato trovato un esemplare ferito in tangenziale a Parma e dopo le cure è stato monitorato attraverso un collare dotato di microchip: «In una settimana ha fatto 600 chilometri ed è stato ritrovato in Francia».

