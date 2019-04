Tranciati i vecchi cavi del filobus, caos traffico in via Giuseppina

CREMONA (10 aprile 2019) - La gru installata su un camion ha agganciato e strappato i vecchi cavi della rete dei filobus. Sono caduti in mezzo all'incrocio di via Giuseppina-via Buoso Da Dovara. Niente di grave, solo problemi alla circolazione; il traffico è stato momentaneamente interrotto (e deviato) in fondo a via Giuseppina. Intervento della Polizia locale e dei vigili del fuoco.

