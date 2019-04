Festa della polizia, più agenti dalla parte dei cittadini

CREMONA (10 aprile 2019) - Festa ed emozioni, alla Colonie Padane, per i 167 anni della Polizia di Stato. In una location impeccabile, con decine di uomini e donne schierati e vari mezzi di servizio, alla presenza di decine autorità civili, militari e religiose, ma anche di varie scolaresche e tanti cittadini, dopo la lettura dei messaggi inviati dai vertici dello stato, il questore Paola Melloni è intervenuta a braccio ringraziando gli uomini e le donne che ogni giorno, con la loro professionalità, garantiscono sicurezza a tutti i cittadini. Commozione quando, in un fuori programma, il questore ha omaggiato il prefetto Paola Picciafuochi, che dal primo maggio lascia il servizio, con un mazzo di fiori.

