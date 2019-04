Biglietti contro i disabili, la grafologa Livatino: 'Opera di un egoista che cerca notorietà'

CREMONA (10 aprile 2019) - Le scritte contro i disabili comparse in via Cadore sono opera di "un egoista che cerca notorietà". La nota grafologa Candida Livatino ha analizzato per La Provincia quei biglietti con frasi becere che hanno suscitato sdegno indignazione. "E' una persona con grandi fragilità, che, per non passare inosservato, fa una cosa assurda, come contestare i parcheggi riservati alle persone con disabilità. E’ come se pensasse: ‘tu, società, mi ignori, ma grazie al mio foglietto, devi comunque vedermi, prendere atto che io esisto’. E’ una persona molto egoista, che vuole soddisfare solo i suoi bisogni, fregandosene degli altri".

L'analisi completa condotta per La Provincia da Candida Livatino si può leggere su La Provincia del 10 aprile

Chi è

Candida Livatino, giornalista pubblicista e autrice di numerosi libri, è perito grafologo, specializzata in diverse aree della grafologia, fra le quali l’analisi della scrittura e dei disegni dell’età evolutiva e la valutazione grafologica finalizzata alla selezione del personale. Iscritta all’Agi - Associazione Grafologica Italiana, attualmente collabora con Mattino Cinque, Pomeriggio Cinque, Domenica Live, Quarto Grado, Forum, Le Iene e con le testate giornalistiche del gruppo Mediaset per l’analisi grafologica dei personaggi al centro di fatti di cronaca. Ogni domenica, all’interno del TG Studio Aperto, ha una sua rubrica nella quale affronta vari temi della grafologia. Inoltre collabora con Tg Com per il quale, all’interno della sezione «Mamme», analizza i disegni dei bambini.