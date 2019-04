Esibizionista, a Castelvetro incastrato il maniaco dei bar

CASTELVETRO (10 aprile 2019) - Ha un debole per le bariste di nazionalità cinese e davanti a loro, nascondendosi con un quotidiano aperto all’altezza del bacino, si masturbava. Le esibizioni di un 45enne italiano, residente in un paese della Bassa Piacentina, sono state fermate l’altro ieri dai carabinieri della stazione di Monticelli che l’hanno identificato e denunciato a piede libero per atti osceni in luogo pubblico. La sua ultima performance, l’unica accertata in quanto provata da registrazioni video, è stata in un bar di Castelvetro che frequentava da qualche tempo: «Veniva qui, ordinava e pagava regolarmente, però se ne stava seduto da solo per ore - racconta la giovane barista cinese -. Mi fissava in modo strano e armeggiava sotto al tavolo, a volte si copriva con la giacca, ultimamente usava il giornale. Avevamo il sospetto facesse qualcosa di sporco e qualche volta gli abbiamo anche chiesto conto. Fino all’altro giorno, quando ha atteso che tutti i clienti uscissero e attorno alle 17.30, quando siamo rimasti soli, si è proprio denudato davanti a me. In quel momento ho avuto paura».

