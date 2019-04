Incappucciati con il coltello, rapina alla Coop

CASALBUTTANO (9 aprile 2019) - Due malviventi a volto coperto fanno irruzione dal retro e minacciano la direttrice del supermercato Coop con un coltello da cucina: «Dacci subito tutti i soldi!». Terrorizzata e sotto shock la 41enne di Soncino non può far altro che assecondare la richiesta e consegnare ai ladri il denaro contenuto nella cassaforte. In tutta fretta i malviventi prendono i contanti e si danno alla fuga scappando a piedi verso via Marconi. Per riuscire a tranquillizzare la donna è necessario l’intervento dei sanitari del 118. Attimi di terrore, stamattina alle 11.15, al punto vendita di via della Pace. Bottino da quantificare, indagano i carabinieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO