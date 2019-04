Si schianta in moto contro due auto, muore 65enne

VILLANOVA SULL'ARDA / CAORSO (9 aprile 2019) - Il 65enne Mauro Perazzoli, di Besenzone ma residente a Villanova sull'Arda, ha perso la vita ieri sera in uno schianto lungo la strada provinciale 588 fra Fidenza e Busseto. Era a bordo di una moto Yamaha, che si è scontrata con due vetture: la due ruote sarebbe stata centrata da un veicolo in sorpasso, ma la dinamica è al vaglio della polizia stradale. Perazzoli era in pensione dopo aver lavorato per anni all'ex impianto nucleare di Caorso.