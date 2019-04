Provata per voi la nuova ciclabile di viale Trento e Trieste

CREMONA (8 aprile 2019) - Una vera e propria ‘prova su strada’. Anzi, su ciclabile. È quella che il giornale La Provincia ha voluto condurre sul nuovo tracciato dedicato a pedoni e due ruote in viale Trento e Trieste. Come per ogni opera che introduce una novità in città, infatti, non sono mancate lettere, interventi sui social, segnalazioni e polemiche.

Sul quotidiano in edicola domani il giornalista Massimo Schettino - che in sella alla bici oggi ha percorso la nuova ciclabile dall'incrocio con via Palestro a porta Venezia - ci racconterà i problemi ancora da risolvere sul tracciato. Non sono mancate, però, le dichiarazioni di soddisfazione dei ciclisti intercettati sul percorso ciclo-pedonale. Tutto è documentato anche in un video online da domani su www.laprovinciacr.it

