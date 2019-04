Barriere mentali: «Basta»

CREMONA - Non si placa lo sdegno provocato dall’odiosa campagna lanciata, in solitudine, da un anonimo residente in via Cadore, contro i parcheggi riservati ai disabili. Dichiarando guerra con un messaggio, il secondo nel giro di dieci giorni, lasciato sul cartello di inizio lavori davanti alla sede delle associazioni Baskin Cremona e Giorgia.

Con un post su Facebook, Maria Cristina Arata, presidente del comitato di quartiere 9, esprime la sua disapprovazione: «Rappresentiamo un quartiere che è sempre stato aperto a nuove iniziative e a tutte le associazioni e, in particolare, a quelle che affrontano tutti gli universi delle differenze per offrire nuove strade che promuovono inclusione e accettazione». Per l’assessore alla Vivibilità sociale, Rosita Viola, «c’è ancora molto da fare per abbattere le barriere, non solo quelle fisiche, ma soprattutto quelle culturali. Vergogna». Alceste Bartoletti si occupa di disabilità da oltre venticinque anni come vicepresidente di Agropolis ed è responsabile del Tennis in carrozzina. Non ama fare polemica, ma si è sentito «avvilito» e «profondamente infastidito» da quel messaggio, perché inconcepibile «in una società civile».

