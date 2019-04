Le acrobazie che conquistano l’Italia

FORMIGARA - Dall’Adda all’Adriatico per salire sul tetto d’Italia. I ragazzi e le ragazze del gruppo di cheerleading di Formigara hanno sbancato il palazzetto di Cervia, che lo scorso fine settimana ha ospitato la prima prova del campionato nazionale nazionale con oltre cento gare disputate in due giorni e oltre venti team impegnati. I Black Devils capitanati da Silvia Maffini hanno ottenuto quattro vittorie e due secondi posti, andando a podio con ogni squadra portata nella cittadina romagnola. Un trionfo che si spiega con tanto talento, ma anche, se non soprattutto, con uno scrupoloso lavoro settimanale, con tre allenamenti in sette giorni. Prossimi impegni per i Black Devils, un’esibizione a Sesto, una alla Tre giorni in piazza a Pizzighettone e soprattutto il prossimo 18 maggio al PalaRadi a Cremona, su invito del vescovo Antonio Napolioni, in occasione dell’incontro con i cresimandi.

