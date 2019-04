Il record di San Pietro con i 19 bebè Lumen

SAN PIETRO IN CERRO (9 aprile 2019) - Un comune di 830 anime, con 130 bimbi nati negli ultimi quindici anni di cui ben 19 venuti alla luce in casa: l’insolito record del paesino della Bassa Piacentina si deve all’ecovillaggio Lumen, dove l’ultima arrivata è la piccola Isabella Palla, figlia di Valentina Procopio e del vicesindaco Federico Palla. Il parto fra le mura domestiche è avvenuto in totale sicurezza e nel rispetto della legge, che prevede la possibilità di farlo solo se vengono rispettate determinate prescrizioni sanitarie. Di questa esperienza i sanpietrini parleranno domani a Bruxelles: saranno al parlamento europeo per una conferenza sanitaria, dove sottolineeranno l’importanza della «collaborazione tra medicina convenzionale e medicina complementare per costruire strategie che pongano al centro la salute dell’individuo e dell’intero sistema».

