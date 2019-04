I caprioli saltano nell'orto, catturati dai vigili

SAN DANIELE PO (9 aprile 2019) - Task force per liberare due caprioli che si sono trovati in trappola in centro paese: uno in una proprietà privata in via Ponchielli e l’altro in via Faverzani. Per il primo non c’è stato nulla da fare, le ferite riportate nel tentativo di uscire dal recinto e il forte stress non hanno dato scampo all’animale. Il secondo invece è stato liberato in zona golenale, a Isola Pescaroli.

